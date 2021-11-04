منصور عباس: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير مطروح على جدول أعمال القائمة في هذه المرحلة

قال رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، إن قائمته "انتخبت لخدمة المجتمع العربي ومتابعة قضاياه وإن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير مطروح على جدول الأعمال في هذه المرحلة".

وحول سياسة القائمة المستقبلية حتى بعد تمرير الموازنة، اعتبر عباس أن "ما يهم بعد الميزانية هو تنفيذها وليس أمورا أخرى".

وبخصوص بنود الاستيطان في موازنة عامي 2022/2021 وتصويت القائمة العربية عليها، أكد عباس أن "ما يهم هو وجود بنود جديدة تتعلق بالمجتمع العربي على الرغم من التصويت على بنود تتعلق في تعزيز الاستيطان" .

وتجري في هذه الأثناء المداولات حول ميزانية إسرائيل لعامي 2022/2021، حيث يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى تمرير الميزانية الجديدة للمرة الأولى بعد 3 سنوات غدا، وتحث أحزاب الائتلاف الحكومي جميع الأعضاء على كسب 61 صوتا اللازمة للموافقة على الميزانية.

المصدر: i24news