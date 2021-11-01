وفاة شاب بانفجار لغم في القنيطرة السورية

قضى شاب في العشرين من عمره جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في ريف القنيطرة في سوريا.

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ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر طبي في مشفى "ممدوح أباظة" في المدينة أن "قسم الإسعاف استقبل شابا بعمر العشرين عاما في حالة وفاة جراء إصابته بشظايا في مختلف أنحاء الجسم".

وذكرت الوكالة أن الشاب كان يرعى الماشية في محيط بلدة الحميدية حين انفجر به اللغم.

المصدر: "سانا"