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انفجار لغم مزروع حول سجن النساء بمدينة عدرا السورية

أخبار العالم العربي

انفجار لغم مزروع حول سجن النساء بمدينة عدرا السورية
المصدر: وكالات
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أدى انفجار لغم مزروع حول سجن النساء في مدينة عدرا بسوريا، إلى إصابة شرطي بإصابة بليغة.

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وقالت وزارة الداخلية السورية، إنه "أثناء قيام الشرطي بأعمال صيانة خطوط الهاتف الواصلة لسجن النساء في مدينة عدرا، أسعف إلى مستشفى الشرطة في حرستا متعرضا إلى أذية في الطرف السفلي ما أدى إلى بتر رجله".

المصدر: وزارة الداخلية السورية.

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