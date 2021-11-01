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العراق.. الإعدام بحق قاتل الصحفيين في البصرة عام 2020 أحدهما مصور "رابتلي"

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العراق.. الإعدام بحق قاتل الصحفيين في البصرة عام 2020 أحدهما مصور
Reuters
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أصدرت محكمة جنايات محافظة البصرة، جنوبي العراق، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق قاتل صحفيين اثنين العام الماضي في البصرة.

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وذكر مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان صحفي، أن "الحكم صدر بحق مجرم أقدم على قتل المجنى عليهما أحمد عبد الصمد الذي يعمل مراسلا في قناة "دجلة" الفضائية العراقية، وصفاء عبد الحميد الذي يعمل مصورا في ذات القناة خلال تغطيتهما لتظاهرات جرت في محافظة البصرة".

وأضاف، أن "المجرم اعترف بكافة تفاصيل الجريمة التي حدثت مطلع العام الماضي والهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الرعب في نفوس الناس تحقيقا لغايات إرهابية".

المصدر: RT

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