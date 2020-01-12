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وزير الداخلية العراقي يرسل فريقا للتحقيق بمقتل صحفيين أحدهما مصور "رابتلي"

أخبار العالم العربي

وزير الداخلية العراقي يرسل فريقا للتحقيق بمقتل صحفيين أحدهما مصور
صفاء غالي
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وجه وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، اليوم الأحد، بإرسال فريق عالي المستوى من الوزارة، للتحقيق بحادث قتل الصحفيين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي في محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق.

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وذكر بيان لوزارة الداخلية أن "الوزير وجه بإرسال فريق عالي المستوى برئاسة وكيل الوزراه لشؤون الشرطة وعدد من الضباط للتحقيق بحادث قتل الصحفيين احمد عبد الصمد وصفاء غالي في البصرة".

وأضاف أن "الياسري أمر الفريق بعدم العودة لحين اكتمال التحقيق والكشف عن الجناة"، وتوعد الوزير "القتلة بأشد العقاب حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق واستقراره".

وأقدم مسلحون مجهولون، مساء الجمعة، على قتل مصور "رابتلي" الروسية صفاء غالي وزميله في قناة "دجلة" العراقية، أحمد عبد الصمد، بهجوم في مدينة البصرة بجنوبي العراق.

المصدر: RT

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