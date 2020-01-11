رئيسة تحرير RT تنعى مصور "رابتلي" في العراق: سنفعل كل شيء لمساعدة عائلته

نعت رئيسة تحرير شبكة RT ووكالة "روسيا سيغودنيا"، مارغاريتا سيمونيان، المصور الصحفي لوكالة "رابتلي"، صفاء غالي، الذي قتل في العراق على يد مسلحين مجهولين.

وكتبت سيمونيان، في تغريدة نشرتها على حسابها في موقع "تويتر"، مساء اليوم السبت: "قتل مسلحون مجهولون في العراق مصورنا صفاء غالي. كان صفاء يعمل بنشاط على تصوير مواد لوكالة رابتلي للفيديو التابعة لنا. سنفعل كل شيء لمساعدة عائلته".



Ох:(((( В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Саафа активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе.



Мы сделаем все, чтобы помочь его семье. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 11 января 2020 г.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد صحفيي روسيا، فلاديمير سولوفيوف، في حديث لوكالة "تاس": "مستعدون لاتخاذ أي إجراءات ممكنة لمساعدة أسرة القتيل بما في ذلك عبر منظماتنا الصحفية".

وأقدم مسلحون مجهولون، مساء الجمعة، على قتل غالي وزميله في قناة "دجلة" العراقية، أحمد عبد الصمد، بهجوم في محافظة البصرة جنوب البلاد.

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وعمل غالي بشكل نشط على تغطية موجة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البصرة في الأشهر الماضية وزود "رابتلي" خلال هذه الفترة بأكثر من 30 مادة فيديو، توثق المظاهرات وتفريقها على يد قوات الأمن.

وقتل غالي بعد تصويره تقريرا للتلفزيون المحلي حول المظاهرات الأخيرة المطالبة بعدم تحويل العراق إلى ساحة نزاع عسكري بين أطراف خارجية، جرت على خلفية التصعيد الحاد في البلاد بين الولايات المتحدة وإيران.

بدوره، كان عبد الصمد أحد أبرز الصحفيين الذين ينقلون أخبار الاحتجاجات في المحافظة والواقع الخدمي فيها، ويقوم ببث مقاطع فيديو بهاتفه عن حال المحافظة.

المصدر: RT + وكالات