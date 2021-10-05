إصابة مواطن لبناني في انفجار جسم مشبوه من مخلفات الجيش الإسرائيلي

أصيب مواطن لبناني، اليوم الثلاثاء، في انفجار جسم مشبوه من مخلفات الجيش الإسرائيلي، أثناء قيامه بأعمال زراعية.

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وأشار موقع "لبنان 24" إلى أن "المواطن أحمد إسماعيل، أصيب في انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "الرندة" ببلدة عيتا الشعب الجنوبية، وذلك أثناء قيامه بأعمال زراعية".

ولفت الموقع إلى أنه "جرى نقل المصاب إلى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل لتلقي العلاج، وحالته المستقرة".

المصدر: "لبنان 24"