 
مباشر

إصابة مواطن لبناني في انفجار جسم مشبوه من مخلفات الجيش الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

إصابة مواطن لبناني في انفجار جسم مشبوه من مخلفات الجيش الإسرائيلي
Reuters AZIZ TAHER
الحدود اللبنانية الجنوبية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfp1

أصيب مواطن لبناني، اليوم الثلاثاء، في انفجار جسم مشبوه من مخلفات الجيش الإسرائيلي، أثناء قيامه بأعمال زراعية.

إقرأ المزيد
"حزب الله" يعلن مسؤوليته عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في لبنان

وأشار موقع "لبنان 24" إلى أن "المواطن أحمد إسماعيل، أصيب في انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "الرندة" ببلدة عيتا الشعب الجنوبية، وذلك أثناء قيامه بأعمال زراعية".

ولفت الموقع إلى أنه "جرى نقل المصاب إلى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل لتلقي العلاج، وحالته المستقرة".

المصدر: "لبنان 24"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا