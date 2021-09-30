"حزب الله" يعلن مسؤوليته عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، مسؤوليته عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان.

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وذكرت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله": "تمكن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 13:55 من عصر اليوم الخميس... من إسقاط طائرة مسيرة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي مريمين – خراج بلدة ياطر جنوب لبنان عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن سقوط طائرة مسيرة تابعة لقواته في الأراضي اللبنانية خلال نشاط اعتيادي، مشيرا إلى أن "الحادث قيد التحقيق".

وسبق أن شهدت الحدود الإسرائيلية اللبنانية حوادث عسكرية عدة بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، فيما اتهم لبنان مرارا إسرائيل بخرق حدوده الجوية والبحرية.

المصدر: "المنار" + وكالات