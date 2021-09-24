 
مباشر

محمد السادس يعزي تبون في الرئيس الجزائري الأسبق عبد القادر بن صالح

أخبار العالم العربي

محمد السادس يعزي تبون في الرئيس الجزائري الأسبق عبد القادر بن صالح
Reuters
العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rd1u

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عزّاه بها في رئيس الجزائر الأسبق عبد القادر بن صالح.

وجاء في برقية الملك المغربي: "تلقيت ببالغ التأثر نبأ وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرحوم عبد القادر بن صالح، أحسن الله قبوله إلى جواره، مشمولا بالمغفرة والرضوان".

إقرأ المزيد
الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية.. ماذا بعد؟
الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية.. ماذا بعد؟

وأضاف: "بهذه المناسبة المحزنة، أعرب لكم، ومن خلالكم لأسرة الفقيد، وللشعب الجزائري الشقيق، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الأليم، سائلا العلي القدير أن يتقبله في عداد الصالحين من عباده وأن يجزيه خير الجزاء على ما أسداه لوطنه من جليل الخدمات".

إقرأ المزيد
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد القادر بن صالح
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد القادر بن صالح

وتوفى عبد القادر بن صالح الذي حكم الجزائر 90 يوما فقط بعد استقالة عبد العزيز بو تفليقة، الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ80 عاما.

وكانت الجزائر قد أعلنت مطلع الشهر الجاري قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب مبررة قرارها حسب تصريحات لوزير خارجيتها بأن جاء "بالنظر إلى الانتهاكات الخطيرة والمستمرة من جانب المغرب للالتزامات الجوهرية التي تنظم العلاقات بين البلدين، وعلى خلفية الاعتداءات العديدة و المتكررة والموثقة للمغرب الذي تسبب في دخول العلاقات الثنائية في نفق مسدود لاسيما من خلال محاولة ضرب الوحدة الوطنية علاوة على السماح للعدو التاريخي بإطلاق تصريحات عدائية ضد الجزائر، على مقربة من التراب الوطني هذا في العلن وماذا يتم تحضيره في الخفاء".

المصدر: awras + RT 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا