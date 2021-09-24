محمد السادس يعزي تبون في الرئيس الجزائري الأسبق عبد القادر بن صالح

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عزّاه بها في رئيس الجزائر الأسبق عبد القادر بن صالح.

وجاء في برقية الملك المغربي: "تلقيت ببالغ التأثر نبأ وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرحوم عبد القادر بن صالح، أحسن الله قبوله إلى جواره، مشمولا بالمغفرة والرضوان".

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وأضاف: "بهذه المناسبة المحزنة، أعرب لكم، ومن خلالكم لأسرة الفقيد، وللشعب الجزائري الشقيق، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الأليم، سائلا العلي القدير أن يتقبله في عداد الصالحين من عباده وأن يجزيه خير الجزاء على ما أسداه لوطنه من جليل الخدمات".

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وتوفى عبد القادر بن صالح الذي حكم الجزائر 90 يوما فقط بعد استقالة عبد العزيز بو تفليقة، الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ80 عاما.

وكانت الجزائر قد أعلنت مطلع الشهر الجاري قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب مبررة قرارها حسب تصريحات لوزير خارجيتها بأن جاء "بالنظر إلى الانتهاكات الخطيرة والمستمرة من جانب المغرب للالتزامات الجوهرية التي تنظم العلاقات بين البلدين، وعلى خلفية الاعتداءات العديدة و المتكررة والموثقة للمغرب الذي تسبب في دخول العلاقات الثنائية في نفق مسدود لاسيما من خلال محاولة ضرب الوحدة الوطنية علاوة على السماح للعدو التاريخي بإطلاق تصريحات عدائية ضد الجزائر، على مقربة من التراب الوطني هذا في العلن وماذا يتم تحضيره في الخفاء".

المصدر: awras + RT