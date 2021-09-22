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وسائل إعلام: اختفاء طائرة على متنها 6 أشخاص في إقليم خاباروفسك شرق روسيا

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد القادر بن صالح

أخبار العالم العربي

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد القادر بن صالح
Sputnik
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توفي اليوم الأربعاء، الرئيس الجزائري السابق، عبد القادر بن صالح، بعد أقل من أسبوع على وفاة رئيس البلاد السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

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وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

وأعلن بيان لرئاسة الجمهورية اليوم، عن وفاة رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح، الذي استلم الحكم مؤقتا لمدة 90 يوم فقط بعد استقالة عبد العزيز بو تفليقة، عن عمر يناهز الـ80 عاما.

وأفاد بيان الرئاسة بأن جنازة الرئيس الراحل ستشيع غدا الخميس، بعد صلاة الظهر في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة.

ووقف مجلس الأمة الجزائري اليوم، دقيقة صمت، "ترحما على روح رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح".

وكان التلفزيون الحكومي الجزائري، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما.

المصدر: "النهار" الجزائرية

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