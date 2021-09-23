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الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية.. ماذا بعد؟

أخبار العالم العربي

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بعد نحو شهر على قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، تقرر الجزائر إغلاق المجال الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، بعد اجتماع خصص لدراسة التطورات على الحدود.

الرد المغربي مرة اخرى جاء محدودا، واقتصر على الجانب الفني فقط حيث صرحت شركة الخطوط الملكية المغربية أن أثر القرار ليس كبيرا ولن يشمل إلا على 15 رحلة اسبوعيا.
من يتحمل مسؤولية سير العلاقات نحو مزيد من التصعيد كما تؤشر هذه الخطوة؟ وما سبل احتوائها؟

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