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أمير سعودي معلقا على مقطع فيديو: برأيي لبنان انتهى

أخبار العالم العربي

أمير سعودي معلقا على مقطع فيديو: برأيي لبنان انتهى
تويتر
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علق أمير سعودي على مقطع فيديو قيل إنه لأحد عناصر"حزب الله" وهويطلق قذيفة "آر بي جي" كنوع من الاحتفال بوصول صهاريج الوقود الإيراني إلى لبنان، بعد عبورها الحدود مع سوريا، أمس الخميس.

وقال الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر مرفقة بمقطع فيديو: "هل هذه التصرفات تعكس دولة تبحث عن النهوض، أم فوضى عارمة وسلاح يمتلكه الجميع، فلا سيادة للدولة على أمثال هؤلاء من البلطجية، في رأيي لبنان انتهى"، حسب قوله.

المصدر: RT

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