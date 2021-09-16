بالفيديو.. المازوت الإيراني يدخل إلى لبنان
تداول رواد موقع "تويتر" في لبنان، فيديوهات تظهر شاحنات محملة بالنفط الإيراني، بعد أن أفرغت السفينة الإيرانية حمولتها في مرفأ بانياس بسوريا، وبدأت الشاحنات بنقل هذه المواد برا.
وقد أرفقت التغريدات التي تتضمن الصور والفيديوهات بهاشتاغ #قوافل_العز و #سفينة_الوعد_الصادق. وبحسب المعلومات فإن هذه الشاحنات موجودة في منطقة البقاع، وتحديدا في منطقة حوش السيد علي بالهرمل.
#قوافل_العز#سفينة_الوعد_الصادق— Pierre Abi-Saab (@PierreABISAAB) September 16, 2021
هذا الصباح pic.twitter.com/BdYhzP3VCa
بِبَركةِ دِماءِ الشُّهَداء✌🏻— Abdullah🇵🇸🇱🇧 (@Abdallahsala99) September 16, 2021
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد❤️#سفينة_الوعد_الصادق#عزيز_لبنانpic.twitter.com/Ady5lBBzcw
وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أعلن يوم الاثنين أن أول باخرة نفط إيرانية وصلت إلى مرفأ بانياس يوم الأحد الماضي وبدأت بتفريغ الحمولة، على أن يبدأ نقل هذه المادة إلى لبنان يوم الخميس.
وقال إن "الباخرة الثانية التي ستصل خلال أيام قليلة إلى مرفأ بانياس تحمل أيضا مادة المازوت. أما الباخرة الثالثة فقد تم إنجاز كل المقدمات الإدارية لها وبدأت بتحميل مادة البنزين، واتفقنا بالتحضير لباخرة رابعة لتحمل مادة المازوت".
يا صباح المازوت الإيراني والصهاريج السورية والمقاومة الإسلامية #سفينه_الوعد_الصادق#صباح_الخيرpic.twitter.com/jNpICs7Dz4— قاسم بيضون || {حساب جديد} (@KassemBaydoun9) September 16, 2021
♦️ *وصول صهاريج المازوت الإيراني الان الى منطقة حوش السيد علي . الهرمل* ✌️جهارا و نهارا ✌️. #لبنان#سيد_الإنسانية#سفينه_الوعد_الصادقpic.twitter.com/DDjXxr2Roy— Sadek Moukaddem (@MoukaddemSadek) September 16, 2021
المصدر: RT
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