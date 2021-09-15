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"تانكر تراكرز": باخرة النفط الإيرانية الثانية المتجهة إلى لبنان ستتأخر لأسبوع

أخبار العالم العربي

الصورة من "تويتر"
باخرة النفط الأولى التي وصلت إلى بانياس
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كشف موقع "تانكر تراكرز" لتتبع السفن أن باخرة النفط الإيرانية الثانية المتجهة إلى لبنان، سستتأخر عن الوصول حوالي أسبوع.

وقال الموقع في تغريدة عبر "تويتر": "ثاني ناقلة نفط إيرانية تحمل وقودا مخصصا للبنان والتي ستتجه على الأرجح إلى ميناء بانياس بسوريا، تمت مشاهدتها في صور القمر الصناعي هذا الصباح. وهي تأخرت ما يقرب من أسبوع عن الجدول الزمني المحدد".

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أعلن يوم الاثنين أن أول باخرة نفط إيرانية وصلت إلى مرفأ بانياس يوم الأحد الماضي وبدأت بتفريغ الحمولة على أن يبدأ نقل هذه المادة إلى لبنان يوم الخميس.

وقال إن "الباخرة الثانية التي ستصل خلال أيام قليلة إلى مرفأ بانياس تحمل أيضا مادة المازوت. أما الباخرة الثالثة فقد تم إنجاز كل المقدمات الإدارية لها وبدأت بتحميل مادة البنزين واتفقنا بالتحضير لباخرة رابعة لتحمل مادة المازوت".

المصدر: RT

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