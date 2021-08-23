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السيسي: قضية الوعي هي الأهم وعلينا إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الذي نؤمن به

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السيسي: قضية الوعي هي الأهم وعلينا إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الذي نؤمن به
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "القضية الأهم في البلاد هي قضية الوعي بمفهومها الشامل"، داعيا إلى "إجراء إعادة صياغة لفهم المعتقد الذي نؤمن به".

وفي تصريح لقناة "صدى البلد"، قال السيسي: "أتصور أن القضية الأهم هي الوعي بمفهومها الشامل، سواء الوعي بالدين، كلنا أتولدنا والمسلم مسلم بالبطاقة، ولكن علينا إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الذي نؤمن به، عندك استعداد تمشي بمسيرة بحث في المسار ده لتصل للحقيقية".

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وأضاف: "شوفوا مدينة الأمل وامشوا وسط الشوارع وشوفوا أحول الناس، ودا حاجة من 50 و60 مدينة في مصر، والمنتج تفتكروا هيكون عامل إزاي".

وتابع: "أتصور أن قضية الوعي بمفهومها الشامل شيء مهم، وتكلفة الإصلاح هائلة، يدفعها المصلح، ولا يمكن أن يكون المصلح محل رضى من الآخرين حيث يتحدث عكس الطبيعة ومسار الناس، والإصلاح عمل الأنبياء والرسل".

المصدر: "مصراوي"

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