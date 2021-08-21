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الحشد الشعبي يفجر خمسة منازل لـ"داعش" بشمالي بغداد

أخبار العالم العربي

الحشد الشعبي يفجر خمسة منازل لـ
Reuters
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فجرت مفارز مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم السبت، خمسة منازل ومضافتين لتنظيم "داعش" بشمالي العاصمة بغداد.

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وذكرت في بيان صحفي، أن "قوة من قيادة عمليات بغداد متمثلة باللواء 12 بالحشد الشعبي ومكافحة المتفجرات، كشفت هذه المنازل التي كانت كمينا للقوات التي تعمل لليوم الثامن على التوالي، على تطهير قضاء الطارمية" بشمالي العاصمة بغداد.

وأضافت أن "مفارز المكافحة، تولت تفجير تلك المنازل عن بعد، ومن دون تسجيل أي خسائر".

وقتل يوم أمس 4 عناصر من اللواء 12 بالحشد الشعبي، وأصيب 6 أيضا بهجوم لتنظيم "داعش" في قضاء الطارمية.

المصدر: RT

 

 

 

 

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