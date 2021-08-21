مصر.. خلافات وسط حزب "الوفد" بسبب "رسائل بذيئة"

أفاد موقع "القاهرة 24" بأن حزب "الوفد" يشهد خلافات بين أعضائه بعد انتشار رسائل ومنشورات مجهولة تتهم عددا من قيادات الحزب بارتكاب أعمال غير أخلاقية.

وأوضح الموقع أن هذه الأزمة بدأت قبل شهر رمضان وتصاعدت وتيرتها بعد انتشار الرسائل بين أعضاء الحزب وأعضاء الهيئة العليا، ومن ثم إرسال رسائل نصية لأعضاء الهيئة الوفدية بشأن اتهامات أخلاقية لعدد من قيادات الحزب.

ودفعت تلك الاتهامات قيادات الحزب إلى تكليف حسين حلمي، المستشار القانوني للحزب، بتقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام بشأن ما تم تداوله ونشره من رسائل مسيئة إلى الحزب وقياداته ورموزه رجالا ونساء.

كما شدد رئيس الحزب على وجوب سرعة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لردع وملاحقة جميع المتورطين في ارتكاب تلك الجرائم والمحرضين عليها وكشف أهدافهم.

المصدر: "القاهرة 24"