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الجيش المصري يجري استقبالا حافلا لأبطال مصر

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الجيش المصري يجري استقبالا حافلا لأبطال مصر
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أقامت القوات المسلحة المصرية استقبالا حافلا، للاعبة فريال أشرف عبد العزيز الحاصلة على الميدالية الذهبية في الأولمبياد عقب وصولها إلى مصر.

الجيش المصري يجري استقبالا حافلا لأبطال مصر
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وقدمت القوات المسلحة المصرية التهنئة للاعبة على أدائها المشرف باعتبارها سفيرة للشباب المصري في هذا المحفل الدولي.

كما قدمت القوات المسلحة المصري التهنئة للاعب محمد إبراهيم السيد "كيشو"، أحد أبناء المؤسسة العسكرية لحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية ضمن منافسات رياضة المصارعة الرومانية ميزان "76 كيلوجرام".

الجيش المصري يجري استقبالا حافلا لأبطال مصر

وقالت القوات المسلحة المصرية إن "هذا الإنجاز يأتي نتيجة للتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية المصرية لخلق كوادر رياضية يتم تأهيلها وفقا لأسس علمية مدروسة ومناهج تدريبية متطورة تحت الرعاية الشاملة من القيادة العامة للقوات المسلحة لحصد البطولات بكافة المحافل الأوليمبية".

المصدر: الوطن

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