هدية السيسي تبكي والدة البطلة فريال أشرف (فيديو)

بكت السيدة عزة والدة البطلة المصرية فريال أشرف الحائزة على الميدالية الذهبية بأولمبياد طوكيو في لعبة الكاراتيه، بعدما قدم لها الرئيس عبد الفتاح السيسي ولزوجها هدية رحلة حج.

وجاء ذلك مداخلة هاتفية أجراها السيسي مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى مساء الأحد، بينما كان والدا فريال ضيفين في الأستوديو.

وفيما كانت فريال قد وعدت والدتها بأن تؤدي مناسك الحج، قال الرئيس مخاطبا البطلة المصرية: "أستأذنك إن مصر هي اللي تحجج ماما، وكمان بابا، ونبقى سعداء لو إنتي كمان حجيتي معاهم".

وعلى الفور، بكت الأم تأثرا بهدية الرئيس، وقالت: "أنا كنت باتمناها، مش عارفة أشكر حضرتك إزاي، كتر خيرك، مش عارفة أشكر حضرتك إزاي".

المصدر: وسائل إعلام مصرية