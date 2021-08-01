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لبنان.. عون يطالب الجيش بإعادة الهدوء إلى منطقة خلدة

أخبار العالم العربي

لبنان.. عون يطالب الجيش بإعادة الهدوء إلى منطقة خلدة
Reuters DALATI NOHRA
الرئيس اللبناني ميشال عون
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طالب الرئيس اللبناني ميشال عون قيادة الجيش باتخاذ الإجراءات الفورية لإعادة الهدوء إلى منطقة خلدة، وتوقيف مطلقي النار وسحب المسلحين منها.

واعتبر أن "الظروف الراهنة لا تسمح بأي إخلال أمني أو ممارسات تذكي الفتنة المطلوب وأدها في المهد، ولا بد من تعاون جميع الأطراف تحقيقا لهذا الهدف".

ووجه الرئيس اللبناني القوات الأمنية "بتأمين تنقل المواطنين بأمان على الطريق الدولية".

وأعرب عون عن أسفه للأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها منطقة خلدة بعد ظهر اليوم الأحد، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المواطنين.

المصدر: RT + "الوطنية للإعلام"

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