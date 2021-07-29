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مسؤول صحي لبناني: الأمور لا تبدو جيدة

أخبار العالم العربي

مسؤول صحي لبناني: الأمور لا تبدو جيدة
Reuters
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حذر مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس الأبيض، من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، مشيرا إلى أن الإصابات تتزايد بوتيرة مرتفعة وتتضاعف بشكل أسبوعي.

وقال أبيض في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "انتهت عطلة الصيف في لبنان باكرًا. تتزايد أعداد الكورونا بوتيرة مرتفعة، وتتضاعف الحالات بشكل أسبوعي تقريبا. المستشفيات التي أغلقت أقسام الكورونا الخاصة بها أعادت فتحها من جديد، وتستمر أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى الاستشفاء في الارتفاع يوميا… باختصار، الأمور لا تبدو جيدة".

وأضاف: "هذه المرة، المستشفيات أقل استعدادا من قبل، فهي تعاني من نقص يشمل الآن المياه، بالاضافة إلى الوقود والأدوية والمستلزمات. وقد غادر البلد العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية"، مشيرا إلى أنه حتى موجة كورونا أصغر من تلك التي حدثت في يناير يمكن أن تشل نظامنا الصحي المنهك أصلا".

وأكد أنه "كان من الممكن تجنب هذا المأزق. مع متحور جديد شديد العدوى وحملة لقاح بطيئة، لم يكن من الحكمة إزالة أو تجاهل إجراءات السلامة من قبل المعنيين أو الأفراد. لقد مررنا بهذه التجربة من قبل لكن الناس ينسون أو لا يهتمون. مؤسف ما نفعله بأنفسنا".

المصدر: RT

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