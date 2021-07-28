لبنان.. قفزة كبيرة بأعداد مصابي "كوفيد-19" تجدد المخاوف

قفزت أعداد الاصابات ب"كوفيد-19" في لبنان بشكل مضاعف لتتخطى الـ 1500 إصابة خلال 24 ساعة، للمرة الأولى منذ شهور.

وأعلنت وزارة الصحة الثلاثاء تسجيل 1502 حالة إصابة جديدة بعدما كانت سجلت يوم الأحد الماضي 341 إصابة، وهي قفزة تثير مخاوف من ضغوط إضافية على السلطات اللبنانية التي تواجه سلسلة متشابكة من الأزمات الاقتصادية والسياسية، من بينها تداعي خدمة الرعاية الصحية التي كانت يوما ما إحدى ميزات لبنان بين دول الشرق الاوسط.

وارتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في لبنان إلى 557145، منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى قبل 18 شهرا، بينما أصبح عدد الوفيات 7895، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وبعدما كان لبنان رصد في 21 يونيو الماضي 46 إصابة فقط، ارتفعت الحالات المسجلة بعد ذلك إلى بضع مئات، قبل أن تقفز إلى أكثر من 1500، في ظل تحذيرات متزايدة من الأطباء والخبراء من احتمال تفشي موجة جديدة من الفيروس، بعد اكتشاف، في 3 يوليو الحالي، أولى الإصابات بسلالة "دلتا" الهندية، الأكثر خطوة وانتشارا في العالم، وجميعها لوافدين من خارج لبنان.

وازدادت المخاوف من تعثر مرحلة الاحتواء القائمة ضد الفيروس مع تدفق عشرات الآلاف من اللبنانيين والزوار العرب إلى لبنان خلال الأسابيع الماضية، في ظل رصد حالات تفلت من قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغيرها.

المصدر: أسوشيتيد بريس