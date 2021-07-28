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المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: لن نسمح بمرور "الترهات" التي يريد مجلس النواب نشرها

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المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: لن نسمح بمرور
Reuters /FW1F/William Maclean
علم ليبيا
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قال الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد بنيس، إن قانون الانتخابات تضعه لجنة مشتركة من مجلسي الدولة والنواب، وليس حكرا على مجلس النواب ولا المفوضية العليا للانتخابات.

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وأضاف في تصريح صحفي مسجل جاء ردا على تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول وضع قانون الانتخابات، أن جعل قانون الانتخابات من صلاحية النواب فقط يعد "جهلا فاضحا بنصوص ومواد الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".

وأشار إلى أن مجلس الدولة لن يسمح بتمرير "هذه الترهات"، التي "يسعى رئيس مجلس النواب من خلالها إلى إفساد وتعطيل وتأجيل الانتخابات والطعن في مشروعيتها".

وتابع قائلا: "نضع الرأي العام وأعضاء مجلس النواب والمجتمع الدولي، وخاصة الدول الحاضرة بمؤتمر برلين الأول والثاني، والأمم المتحدة، أمام حقيقة المعرقلين للانتخابات، ومحاولة إصدار تشريعات باطلة".

وكان عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، أكد أمس الثلاثاء توجيه عقيلة صالح دعوة إلى النواب للحضور إلى جلسة الإثنين القادم لإصدار مشروعي قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

المصدر: RT

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