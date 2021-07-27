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رئيس مجلس النواب الليبي محذرا: ليبيا قد تعود إلى المربع الأول واضطرابات 2011

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رئيس مجلس النواب الليبي محذرا: ليبيا قد تعود إلى المربع الأول واضطرابات 2011
Reuters
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حذر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، من أنه إذا تم تأجيل الانتخابات التشريعية الوطنية، المزمع إجراؤها في ديسمبر، فإن ليبيا ستعود إلى المربع الأول واضطرابات عام 2011.

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وقال عقيلة صالح في تصريحات لوكالة رويترز :" لا نريد أن نرى مزيدا من الانقسام، وأحذر من احتمال ظهور حكومة موازية في الشرق".

وتابع: "الرئيس يبقى هو من يقرر أمر القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد، وحكومة الوحدة الوطنية فشلت في توحيد المؤسسات الليبية وتحولت إلى حكومة طرابلس، وعليها الاهتمام بالتزامات الحكومتين المنحلتين".

وأكد أنه : " لا حاجة لاجتماع أعضاء اللجنة الـ75، ولدينا إعلان دستوري، ولسنا بحاجة إلى الالتفاف وإضاعة الوقت أو المساومة"، موضحا أن ثمة صعوبات في توحيد الجيش بسبب التدخل الخارجي.

ونوه بأن ميزانية الحكومة المقترحة البالغة 100 مليار دينار (22.15 مليار دولار) كبيرة جدا، وأتوقع الموافقة على 80 مليار دينار.

المصدر: رويترز

 

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