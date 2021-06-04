 
مباشر

عقيلة صالح: ليبيا لا تريد قوى أجنبية على أراضيها ولا بد من خروج المرتزقة منها

أخبار العالم العربي

عقيلة صالح: ليبيا لا تريد قوى أجنبية على أراضيها ولا بد من خروج المرتزقة منها
Reuters CB/OLA
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qjq1

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أن بلاده قادرة على إصلاح شؤونها ولا تريد أي قوى أجنبية على أرضيها، مطالبا بخروج المرتزقة منها وتفكيك المليشيات وبناء دولة ديمقراطية.

وقال صالح في تصريح لدى وصوله إلى العاصمة المغربية الرباط، إن هذا يتحقق من خلال "انتخابات شفافة ونزيهة يختار فيها الشعب الليبي من يحكمه بإرادته الحرة دون أي تدخل من أحد".

وتابع: "بفضل الجهود المبذولة تمكننا من تكوين سلطة تنفيذية واحدة من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية، وباشرت أعمالها، ونستعد للانتخابات القادمة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021".

وأشار إلى أن "ليبيا عانت كثيرا في المرحلة السابقة من الانقسام وانتشار المليشيات وأن ليبيا بالتأكيد جزء من المجتمع الدولي ونحتاج إلى التعاون مع كل الدول".

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا