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مصر تكشف عن العدد الرسمي لإصابات الفطر الأسود في البلاد

أخبار العالم العربي

مصر تكشف عن العدد الرسمي لإصابات الفطر الأسود في البلاد
Reuters
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قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر حسام حسني، إن عدد مصابي الفطر الأسود الذين رصدتهم وزارة الصحة، يتراوح بين 25 إلى 30 حالة.

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وأوضح أن الفطر الأسود كمرض ليس مرتبطا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لكنه يظهر كنتيجة لضعف مناعي، أيا كان السبب المؤدي لهذا الضعف. 

وأضاف حسني، أن بعض حالات كورونا تلقت أدوية بشكل مفرط أثناء علاجها من الفيروس، وعلى أساس غير علمي وبعيدًا عن إشراف وزارة الصحة، ما تسبب في إصابتهم بالفطر الأسود، مشيرا إلى أنّ العامل المناعي حاسم جدًا في قضية التعافي من كورونا وتبعاته. 

وكانت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أعلنت قبل نحو شهر، أنّ أعداد مصابي الفطر الأسود في مصر وصلت إلى 5 أشخاص.

المصدر: "الوطن"

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