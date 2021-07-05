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مصر تعلن نظام تلقيح جديدا للمواطنين من فيروس كورونا

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مصر تعلن نظام تلقيح جديدا للمواطنين من فيروس كورونا
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أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنه "سيكون هناك نوع من التلقيح السنوي للمواطنين ضد كورونا في الفترات المقبلة لتكون هناك مأمونية من الإصابة بهذا المرض".

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ووصف مدبولي مواجهة فيروس كورونا المستجد بالتحدي الكبير، قائلا إنه ليس من المنتظر أن يختفي الفيروس في القريب العاجل، ومن ثم يجب أن تمتلك مصر القدرة على تصنيع اللقاحات محليا.

ومن المقرر إنتاج اللقاح المصري تحت مسمى "Vacsera - Sinovac made in Egypt"، وهو اللقاح الذي كشفت وزيرة الصحة والسكان، خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد أمس عن بدء تصنيع مليون جرعة منه في "فاكسيرا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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