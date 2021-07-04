الأردن.. مصادر طبية تكشف عن سبب الوفاة المفاجئة لستيني تلقى لقاح "أسترازينكا"

أكدت مصادر طبية حكومية بالأردن، أن سبب وفاة رجل ستيني عقب تلقيه الجرعة الثانية من "أسترازينيكا" المضاد لكورونا قبل 6 أيام هو توقف مفاجئ بالقلب، وليس للقاح أي علاقة بأسباب الوفاة.

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وأضاف المصدر في تصريح صحفي، أن التشريح والعينات التي أخذت من جثة المتوفي، أظهرت أن الوفاة كانت بسبب توقف مفاجئ بالقلب، حيث أنه كان يعاني من عدة أمراض كمشاكل بالقلب وتركيب عدة شبكات قلبية، بالإضافة للضغط والسكري، مبينا أن اللقاح لا علاقة له بأسباب الوفاة.

وكان المتوفي 66 عاما قد سقط مغشيا عليه عندما هم بمغادرة مركز تطعيم الجامعة الأردنية، بعد عشر دقائق من تلقيه الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا"، إذ جرت محاولات لإنعاش قلبه من قبل كوادر في المركز، ثم نقله إلى مستشفى الجامعة الأردنية، لكنه سرعان ما فارق الحياة.

المصدر: "عمون"