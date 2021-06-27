وزير الصحة الأردني: تقصي وبحث حول وفاة ستيني بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا"

أكد وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، أنه "يجري البحث والتقصي في سبب وفاة رجل ستيني عقب تلقيه الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا" بمركز تطعيم الجامعة الأردنية.

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وفي تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، "بترا"، أوضح فراس الهواري أن "المتوفي (66 عاما)، الذي كان يعاني أمراضا مزمنة، سبق له أن تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا نفسه، دون تسجيل أية مضاعفات تذكر، وأن الآثار المرافقة للقاح استرازينيكا، ومنها التجلطات، لا تحدث في العادة مباشرة عقب التطعيم، وإنما بعد خمسة أيام على الأقل من تلقيه".

وفي التفاصيل، سقط المواطن الذي توفي مغشيا عليه، عندما هم بمغادرة مركز التطعيم بعد عشر دقائق من تلقيه الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، حيث جرت محاولات انعاش قلبه من قبل طبيبة كانت موجودة في المركز، ثم تم نقله على عجل من قبل كوادر الدفاع المدني إلى مستشفى الجامعة الأردنية، لكنه سرعان ما فارق الحياة.

وفي بيان لها، قالت وزارة الصحة الأردنية إن "المتوفى حصل على الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا في الرابع من أبريل الماضي، وأن موعد الجرعة الثانية الذي تلقاه اليوم جاء بعد 12 أسبوعا من الجرعة الأولى".

المصدر: "بترا"