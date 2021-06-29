الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مُسيرة للحوثيين غرب مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا إسقاط طائرة مسيرة لجماعة "أنصار الله" الحوثية بمحافظة مأرب وسط اليمن، التي تشهد معارك عنيفة بين الطرفين للشهر الخامس على التوالي.

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وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عبر "تويتر"، أن "قوات الجيش أسقطت طائرة مسيرة لجماعة الحوثيين أثناء تحليقها في منطقة الدشوش بجبهة صرواح غرب مأرب"​​​.

وبث الجيش اليمني مشاهد لحطام الطائرة المسيرة التي يعتقد أنها هجومية مفخخة.

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دفاعات الجيش الوطني تسقط طائرة حوثية مسيرة في جبهة صرواح غرب #مأربpic.twitter.com/9ITay1KfpU — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) June 29, 2021

والأحد الماضي، أسقطت قوات الجيش اليمني، خلال معارك، طائرتين مسيرتين لـ "أنصار الله" في مديرية صرواح غرب مأرب، غداة تمكنها من إسقاط مسيرتين مفخختين في جبهة الكسارة غرب هذه المحافظة الغنية بالنفط.



المصدر: "سبوتنيك"