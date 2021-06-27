الحوثيون يعلنون استهداف السعودية بخمسة صواريخ بالستية وخمس طائرات مسيرة "ضمن عملية واسعة"

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية تنفيذ عملية عسكرية واسعة على عدة أهداف في السعودية بخمسة صواريخ بالستية وخمس طائرات مسيرة.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين، العميد يحيى سريع، في تغريدة: "تمكنت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير من تنفيذ عملية عسكرية مشتركة على مواقع عسكرية حساسة في مناطق نجران وأبها وخميس مشيط بخمسة صواريخ باليستية وخمس طائرات مسيرة".

وأضاف أن "العملية استهدفت معسكر الحرس الوطني في نجران، ومواقع عسكرية في مطار أبها الدولي، وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله".

وتابع "تم تنفيذ العملية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي تأتي في إطار حقنا المشروع في الرد على استمرار العدوان والحصار على بلدنا".

المصدر: RT