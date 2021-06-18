بلينكن والمنقوش يؤكدان أهمية ضمان إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أهمية إجراء انتخابات ليبيا في موعدها، وشددا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

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وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان، أن بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا، أمس الخميس، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، وأكدا "أهمية ضمان إجراء انتخابات وطنية في ليبيا في ديسمبر 2021"، مشددين على "الحاجة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار بكل بنوده، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".

وقال برايس إن بلينكن والمنقوش، ناقشا مؤتمر برلين الثاني المقبل حول ليبيا، الذي سيعقد الأربعاء، المقبل 23 يونيو الجاري.

وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي شدد أيضا على التزام الولايات المتحدة بزيادة إسهاماتها الدبلوماسية لتعزيز الجهود الدولية الداعمة لتحقيق تقدم في ليبيا.

المصدر: الوسط