دي مايو يلتقي صالح ويؤكد أهمية اعتماد القاعدة الدستورية والميزانية الموحدة

أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو أهمية اعتماد القاعدة الدستورية والقانون الانتخابي للتمكن من إجراء الانتخابات السياسية في ليبيا فعليا في الموعد المحدد 24 ديسمبر 2021.

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وشدد دي مايو خلال لقائه مساء أمس الخميس في مقر وزارة الخارجية الإيطالية، بالعاصمة روما مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، على أهمية إقرار البرلمان الليبي للميزانية الموحدة لعام 2021، والتي تعتبر ضرورية من أجل تحسين الظروف الاجتماعية في البلاد، وضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بدءا من انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد.

ونوهت مذكرة صادرة عن الخارجية الإيطالية، إلى أن اللقاء بين دي مايو وصالح جاء قبل أيام قليلة من مؤتمر برلين الوزاري حول ليبيا في يوم 23 يونيو الجاري، والذي يعتبر دليلا آخر على الالتزام المتزايد من المجتمع الدولي لصالح عمل الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام وبسط الاستقرار في ليبيا.

كما جدد دي مايو خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب، دعم إيطاليا الكامل لاستقرار البلاد وعزمها على التعاون مع السلطة المؤقتة ومع جميع مفاصل الدولة الليبية لدعم المراحل المقبلة من الانتقال المؤسسي، التي تستدعي من مجلس النواب القيام يدور حاسم.

من جهة أخرى، أكد دي مايو اهتمام إيطاليا بتعزيز مسار عملية إعادة إطلاق الشراكة الإيطالية الليبية بشكل أكبر، بالإضافة إلى إعادة تنشيط المشاريع في قطاعات التعاون التقليدية، بدءا من البنى التحتية، حيث أعلن وزير الخارجية الإيطالية استعداد إيطاليا أيضا لإطلاق وترسيخ التعاون في مجالات استراتيجية أخرى، مثل الطاقة والثقافة والآثار والصحة.

المصدر: آكي