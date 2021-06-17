إيطاليا: حل قضية تأشيرات عسكريين عالقين في ليبيا

أفادت مصادر دبلوماسية إيطالية بأنه تم مع الجانب الليبي حل قضية منح تأشيرات الدخول لعسكرين إيطاليين إلى ليبيا.

ونقلت مجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية عن مصادر دبلوماسية قولها إنه تم "انهاء القضية التي ستسمح للجنود (من بين أكثر من 200 عسكري)، الذين كانوا في انتظار بدلائهم في ليبيا، بالعودة إلى إيطاليا".

وكانت مجموعة من الجنود الإيطاليين المشاركين ضمن البعثة الايطالية الثنائية للمساعدة والدعم في ليبيا (Miasit) قد بقيت عالقة في انتظار تناوب أفرادها مع زملائهم المقرر قدومهم من إيطاليا، بسبب عدم منح السفارة الليبية التأشيرات اللازمة لجوازات سفرهم.

وإثر ذلك، طالب عضو مجلس النواب الإيطالي عن حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المعارض، أدموندو تشيريللي، وزيري الخارجية لويجي دي مايو والدفاع لورينزو غويريني بتوضيح وضع البعثة العسكرية لبلاده في ليبيا، منتقدا "صمتهما حيال المشاكل التي تواجهها البعثة الإيطالية فضلا عن توقف الإمدادات المرسلة من إيطاليا الخاصة بالبعثة لعدة أشهر في المينا.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية