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الأردن.. إحباط محاولة تسلل من الأردن إلى سوريا

أخبار العالم العربي

الأردن.. إحباط محاولة تسلل من الأردن إلى سوريا
Reuters MUHAMMAD HAMED
عناصر من الجيش الأردني
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أفاد مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني بأن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت فجر اليوم الخميس على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل شخص سوري من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية.

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وأشار المصدر إلى أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى القاء القبض عليه،  ويحمل الجنسية السورية.
وشدد المصدر على أن "القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

المصدر: "خبرني"

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