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الأردن.. قتلى وجرحى في إحباط الجيش لعملية تسلل وتهريب كبيرة من سوريا (صورة)

أخبار العالم العربي

الأردن.. قتلى وجرحى في إحباط الجيش لعملية تسلل وتهريب كبيرة من سوريا (صورة)
Reuters
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صرح مصدر عسكري أردني بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت محاولة تهريب أسلحة وكمية كبيرة من المخدرات، من خلال تسلل 11شخصا من سوريا إلى الأردن، في محاولة تعد الأكبر منذ شهور.

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وقال المصدر في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة اثنين، وإلقاء القبض عليهما، وتراجع ستة أشخاص إلى داخل العمق السوري.

وبين المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأسلحة، و(1.307.665) حبة كبتاغون و(2100) حبة لاريكا، وتحويلها إلى الجهات المختصة، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات.

الأردن.. قتلى وجرحى في إحباط الجيش لعملية تسلل وتهريب كبيرة من سوريا (صورة)

ونوه المصدر بأن القوات المسلحة "أحبطت ومنذ بدء العام الجاري العديد من محاولات التسلل والتهريب على مختلف واجهاتها الحدودية، من خلال توظيفها لكافة العناصر البشرية والتكنولوجية المتطورة والقادرة على ضبط الحدود والسيطرة عليها"، مؤكدا أن "القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

المصدر: بترا

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