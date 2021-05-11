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القبض على شخصين حاولا التسلل من سوريا إلى الأردن

أخبار العالم العربي

القبض على شخصين حاولا التسلل من سوريا إلى الأردن
Reuters Muhammad Hamed
عناصر من الأمن الأردني وقوات الجيش الأردني يقفون على الحدود الأردنية السورية
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أكدت وكالة "عمون" نقلا عن مصدر عسكري مسؤول، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، اليوم الثلاثاء، على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل شخصين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

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وأشار المصدر إلى أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض على المتسللين، وتحويلهما إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

المصدر: "عمون"

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