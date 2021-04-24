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الأردن.. القبض على متسلل من سوريا

أخبار العالم العربي

الأردن.. القبض على متسلل من سوريا
Reuters Muhammad Hamed
أفراد من القوات المسلحة الأردنية - أرشيف
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أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية.

وبين المصدر أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة".

وأكد أن "القوات المسلحة الأردنية، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

المصدر: "قناة المملكة"

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