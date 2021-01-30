الأردن.. إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في الأردن، فجر السبت، محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كمية من المخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية.

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت، فجرا وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وذكر المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات من الحشيش (362 كف حشيش) وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن المنطقة العسكرية الشرقية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية المواطن وأمن الحدود للمملكة الأردنية الهاشمية.​

المصدر: خبرني