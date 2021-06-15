مصر.. السيسي يوافق على 5 قوانين جديدة

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين، بعد موافقة مجلس النواب، أبرزها قانون العلاوة والحوافز.

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كما صدق الرئيس المصري على القانون رقم 68 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

وصدق السيسي على القانون رقم 69 لسنة 2021 بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

كما صدق على القانون رقم 70 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 وبشأن اشتراك الشركة القابضة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء في القيام ببعض الأعمال.

وصدق السيسي على قانون رقم 71 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية