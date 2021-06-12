وزير المالية المصري يكشف عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة

أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، خلال تصريحات تلفزيونية، بعض التفاصيل عن الموازنة العامة للدولة، وتطرق في حديثه إلى عدد من بنودها ومخصصاتها.

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هذا وأكدت صحيفة "الوطن" المصرية أن أبرز ما كشفه محمد معيط عن الموازنة العامة للدولة، هي التفاصيل الآتية:

"1- تحتوي الموازنة على معاشات لـ10.5 مليون صاحب معاش (تقاعد).

2- تحتوي الموازنة على مرتبات لعدد من 4.5 إلى 5 ملايين موظف حكومي.

3- زيادة المعاشات في الموازنة القادمة 13% بتكلفة 31 مليار جنيه.

4- زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية والحافز الإضافي وترقيات الموظفين المستحقة في 30 يونيو بتكلفة 60 مليار جنيه.

5- زيادة في باب الاستثمارات 100 مليار عن العام الماضي.

6- مخصصات باب التأمين والمعاشات 180 مليارا في الموازنة الجديدة، بزيادة عن العام الماضي 10 مليارات جنيه.

7- زيادة الاستثمارات والمعاشات والأجور والأمور الأخرى 250 مليار جنيه، كزيادة للإنفاق الحكومي.

8- تمويل الزيادة إما بتقليل العجز أو بزيادة الإيرادات.

9- هناك مصاريف بدون إيراد حقيقي فيحدث بعدها توسعة للعجز.

10- الموازنة الجديدة نسبة العجز فيها 6.7% بعدما كانت 13% خلال السنوات الماضية.

11- الموازنة تحقق فائضا أوليا بدون خدمة الدين، ويستخدم الفائض لسداد جزء من خدمة الدين العام، وأن السير على ذلك لمدة سنوات يساهم في سداد الدين العام.

12- جائحة كورونا "لخبطت الدنيا"، وأثرت على قطاعات أساسية في الدولة مثل السياحة، والتي تقوم عليها صناعات وأنشطة وتأثر الأنشطة الاقتصادية الخاصة بالتصدير والاستيراد.

13- الإيرادات نقصت العام الماضي 200 مليار جنيه عن المستهدف، ومتوقع أن تنزل هذا العام 170 مليار جنيه، بسبب ضعف إيرادات بعض الأنشطة تأثرا بفيروس كورونا.

14- ضخ 30 مليارا لدعم صادرات لتوفير سيولة.

15- حساب سعر الدولار في الموازنة يكون بحساب سعر متوسط سعر الدولار بين 31 يناير و31 ديسمبر كل عام.

16- تقدير البرميل بحدود 61 دولار في الموازنة الجديدة متوسط للعام كله رغم أن سعره حاليا 71 دولار.

17- يتم تدبر العجز في الموازنة عن طريق أذون وسندات الخزانة".

المصدر: "الوطن"