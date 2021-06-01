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الاستخبارات العسكرية العراقية تطيح بـ"أبرز إرهابية" في الموصل

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EPA
إمرأة أوربية خلال محاكمتها بتهمة التعاون مع تنظيم "داعش" - أرشيف
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على "أبرز إرهابية" داعمة لخلايا تنظيم "داعش" في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.

وذكرت في بيان صحفي، أن "معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، أكدت تواجد إحدى الإرهابيات البارزات في حي القادسية بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، والتي شغلت منصب إداري بما يسمى ديوان الحسبة قبل التحرير، وتعد حاليا من أبرز الناشطات في دعم الخلايا النائمة عبر إيصال الأموال لها".

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وأضافت: "تم على إثر تلك المعلومات التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى وشروع مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالاشتراك مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة 73 بالتوجه نحوها ومداهمة الدار التي تشغلها والقبض عليها".

وأشارت الخلية، إلى أن "الملقى القبض عليها، من الإرهابيات الصادرة بحقهن مذكرات قبض قضائية وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

المصدر: RT

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