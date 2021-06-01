العراق.. القبض على ناقل السيارات المفخخة وعوائل "داعش" إلى سوريا

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض ناقل السيارات المفخخة وعوائل "تنظيم داعش" إلى سوريا.

وذكرت في بيان صحفي، أن "الملقى القبض عليه، كان مسؤولا عن إدخال العجلات المفخخة إلى الأنبار وبغداد، وكان يقوم بنقل عوائل تنظيم داعش إلى سوريا بالتعاون مع شقيقه".

وأوضحت أن "المتهم شغل منصب مسؤول الحسبة قبل عمليات التحرير"، مشيرة إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت في منطقة سوق الرمادي بعد نصب كمين محكم".

المصدر: RT