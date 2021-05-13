العراق يدين بأشد العبارات الإعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأعرب له عن دعم العراق الثابت للشعب الفلسطيني.

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وجدد الكاظمي خلال الاتصال موقف العراق الثابت، حكومة وشعبا، تجاه القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

وقال إن العراق يحتفظ بموقفه التاريخي الداعم والحاسم تجاه الشعب الفلسطيني، ويدين بأشد العبارات الإعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، سواء في القدس أو في قطاع غزة

كما يرفض العراق المساس بالحق التاريخي في أرض فلسطين، الذي بذلت دونه أجيال من المناضلين والشهداء والمقاومين.

وحيا رئيس مجلس الوزراء العراقي، الوقفة المشرفة التي يقفها شعب فلسطين اليوم، وصموده واقتداره على سبيل تحقيق دولته على أرضه وعاصمتها القدس.

من جانبه، وجه عباس شكره إلى الكاظمي، معربا عن إيمانه بعمق الروابط التاريخية التي تربط العراق بفلسطين، وثقته بمواقف الشعب العراقي التي كانت دوما الظهير الساند لنضال الشعب الفلسطيني في كل مراحل ذوده عن قضيته العادلة.

المصدر: RT