بريطانيا تدعو لوقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل

دعا جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الفلسطينيين إلى وقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

ودعا كليفرلي "إسرائيل وحماس والفلسطينيين إلى التراجع عن حافة الهاوية"، ووصف التصعيد الحالي بأنه "مروع".

وقال: "من المهم أن يتراجع الجانبان خطوة للوراء"، مشيرا إلى "أننا نشهد مستوى غير مسبوق من الهجمات الصاروخية على إسرائيل... نريد أن تتوقف تلك الهجمات الصاروخية".

وارتفع عدد ضحايا قتلى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أكثر من 67 قتيلا منذ تقجر الاشتباكات على خلفية أزمة حي الشيخ جراح في القدس واقتحامات الجيش الاسرائيلي المتكررة للمسجد الأقصى.

المصدر: رويترز