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مصدر عسكري يكشف حيثيات الغارة الإسرائيلية غرب سوريا

أخبار العالم العربي

مصدر عسكري يكشف حيثيات الغارة الإسرائيلية غرب سوريا
آثار الغارة الإسرائيلية على مناطق بمدينة اللاذقية
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أفاد مصدر عسكري سوري بأن الجيش الإسرائيلي نفذ فجر يوم الأربعاء غارة جوية على جنوب غرب اللاذقية مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الساحلية.

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المشاهد الأولى من مواقع الانفجارات في مدينتي اللاذقية وطرطوس جراء هجوم صاروخي إسرائيلي
المشاهد الأولى من مواقع الانفجارات في مدينتي اللاذقية وطرطوس جراء هجوم صاروخي إسرائيلي

وأكد المصدر أن الهجوم وقع على الساعة 02:18 فجرا، مضيفا أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

ولفت إلى أن الهجوم أدى إلى "استشهاد مدني وجرح ستة آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية، من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية".

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية ذكرت أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي على عدة مناطق في شمال غرب سوريا، بينها ميناء اللاذقية المطل على البحر المتوسط.

المصدر: RT

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