المشاهد الأولى من مواقع الانفجارات في مدينتي اللاذقية وطرطوس جراء هجوم صاروخي إسرائيلي

نشرت وسائل إعلام سورية عدة مقاطع فيديو قالت إنها توثق مواقع انفجارات في مدينتي اللاذقية وطرطوس غرب سوريا ناجمة عن هجوم صاروخي إسرائيلي.

وأفادت وكالة "سانا" وقناة "الإخبارية"، في الساعات الأولى من الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي صاروخي استهدف مواقع بمحافظتي اللاذقية وحماة.

وفي وقت سابق تحدثت التقارير الإعلامية عن سماع دوي انفجارات على ساحل مدينتي اللاذقية وطرطوس تبين لاحقا أنها ناجمة عن تصدي القوات السورية لأهداف معادية.

3 missiles reported 2 got confronted and 1 hit its target . Video from site#طرطوسpic.twitter.com/YMHbXVZGne — LEB news 🇱🇧 (@HusseinS2004) May 5, 2021

المصدر: وسائل إعلام سورية + مواقع التواصل الاجتماعي