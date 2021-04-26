وسائل إعلام: إسرائيل تهدد "حماس" بهجوم واسع النطاق على غزة

وجهت إسرائيل رسالة إنذار وتهديد لحركة "حماس" مفادها، أنه إذا استمر إطلاق القذائف الصاروخية، سترد إسرائيل في ساعات الليل بهجوم واسع وحاد على قطاع غزة.

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ونقل موقع "واللا" العبري عن مصادر إسرائيلية رفيعة ومطلعة على الاتصالات بشأن التصعيد في القطاع، أن الرسالة نقلت صباح اليوم الاثنين، عبر المبعوث الأممي للشرق الأوسط ثور وينسلاند إلى كبار مسؤولي "حماس" والقيادة الفلسطينية في رام الله.

وأشار الموقع إلى أن مبعوث وينسلاند التقى صباح اليوم الإثنين بمسؤولين إسرائيليين كبار وبحث معهم سبل منع التصعيد في غزة، ومن المتوقع أن يغادر إلى القاهرة اليوم لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية بشأن الوضع في غزة.

ومن القاهرة سيسافر المبعوث الأممي إلى العاصمة عمان لإجراء محادثات مع المسؤولين الأردنيين حول التوتر في القدس. كما يجري وينسلاند اتصالات مع كبار مسؤولي "حماس" في غزة ومستشاري رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

وأبلغ مسؤولون إسرائيليون مبعوث الأمم المتحدة أن إغلاق منطقة الصيد في بحر غزة كان أخر محاولة إسرائيلية للرد بوسائل غير عسكرية على إطلاق القذائف الصاروخية، لكن الرد التالي سيكون عسكريا بالفعل وستكون العواقب وخيمة، وفقا لمصادر إسرائيلية.

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وعلى وقع رسائل التحذير والتهديد، يجري المجلس الوزاري الإسرائيلي السياسي والأمني المصغر "الكابينيت" اليوم الإثنين، مشاورات لبحث الوضع الأمني والتصعيد على جبهة قطاع غزة والتوتر في القدس والأحداث عند باب العامود.

تجدر الإشارة إلى أن القناة "12" العبرية أفادت أمس الأحد بأن المستوى السياسي قرر نهاية الأسبوع "رفض اقتراح أجهزة الأمن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد "حماس"، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وجه رؤساء أجهزة الأمن في بلاده بالاستعداد لكافة السيناريوهات.

المصدر: عرب 48