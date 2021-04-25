إسرائيل تقلص مساحة الصيد في بحر غزة إلى 9 أميال

أعلنت نقابة الصيادين الفلسطينيين أن السلطات الإسرائيلية قلصت مساحة الصيد في بحر غزة إلى 9 أميال اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الاثنين.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش: "سلطات الاحتلال أبلغتنا عن طريق هيئة الشؤون المدنية بتقليص مساحة الصيد في بحر غزة من 15 ميلا إلى 9 أميال اعتبارا من الساعة السادسة صباح الاثنين".

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر" إنه "في ختام مشاورات أمنية في ضوء مواصلة إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل يعلن الجنرال غسان عليان عن تقليص مسافة الصيد البحري في قطاع غزة من 15 ميلا بحريا إلى 9 أميال وذلك ابتداء من الساعة 6 صباحا وحتى إشعار آخر".

في ختام مشاورات أمنية في ضوء مواصلة اطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل يعلن @CogatArabic الميجر جنرال غسان عليان عن تقليص مسافة الصيد البحري في قطاع #غزة من 15 ميلًا بحريًا الى 9 ميلًا وذلك ابتداء من الساعة 6 صباحًا وحتى إشعار آخر.

>>> — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 25, 2021

المصدر: RT