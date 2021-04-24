نتنياهو يوجه بالاستعداد لجميع السيناريوهات تجاه غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وجه رؤساء أجهزة الأمن في بلاده بالاستعداد لكافة السيناريوهات، بعد جولة جديدة من القصف المتبادل عبر حدود قطاع غزة الليلة الماضية.

وذكر نتنياهو أنه عقد في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب "جلسة لتقييم الموقف الأمني" بمشاركة وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الأمن الداخلي أمير أوحانا ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش أفيف كوخافي ورئيس جهاز الأمن الداخلي نداف أرغمان والمفوض العام للشرطة يعقوب شبتاي.

وتابع: "إزاء قطاع غزة، وجهت بالتحضير لجميع السيناريوهات المحتملة".

وأكد أن المجتمعين استمعوا إلى إيجاز قدمه المفوض العام للشرطة بخصوص الاضطرابات الأمنية الأخيرة في مدينة القدس، قائلا إن السلطات ترغب أولا في "ضمان النظام العام".

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية "تصون حرية العبادة لجميع السكان والزوار" في القدس وطالب بالامتثال للقانون، داعيا جميع الأطراف "لتهدئة الخواطر".

المصدر: RT